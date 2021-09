Dans l’arrondissement de Verviers, 177 offres d’emploi sont actuellement diffusées par les employeurs de l’Horeca sur le site du Forem. Malgré les dégâts occasionnés par les inondations et les conséquences de la crise sanitaire, les employeurs du secteur ont un important besoin de main-d’œuvre pour relancer leur établissement. Pour y répondre, le Forem, en collaboration avec l’IFAPME et l’UCM, organise un Jobshot Horeca le 13 septembre. Une trentaine d’établissements sont inscrits à ce salon. Objectif : rassembler les employeurs et les demandeurs d’emploi pour un speed dating. "En plus de soutenir la reconstruction de Verviers et de sa région, il est important de soutenir son activité économique. Pour cela, le Forem a identifié 2.150 demandeurs d’emploi ayant une expérience récente dans l’HoReCa en province de Liège, dont 411 dans l’arrondissement de Verviers", commente Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale du Forem. "Des candidats mobilisables rapidement pour les entreprises du secteur. Les patrons de ces établissements peuvent prendre contact avec l’un de nos conseillers qui les aidera gratuitement à diffuser leur offre d’emploi et présélectionner des candidats".