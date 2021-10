Le CHC a ouvert ce laboratoire pour les prélèvements sanguins des plus petits.

Traumatiser les enfants lors de prélèvements sanguins. C’est ce que cherche à éviter le CHC de Waremme en ouvrant son laboratoire de prélèvements destiné aux enfants de 0 à 7 ans. Il a ouvert mardi passé. Jusqu’alors, "les enfants pouvaient venir au centre de prélèvements de l’hôpital mais on n’avait pas de spécificité pour eux", explique Dominique Bonhivers, directrice du département infirmier du CHC de Waremme. "On devait bien souvent les renvoyer vers d’autres sites comme le CHC MontLégia, à Liège. On est un hôpital de proximité, familial. Proposer ce genre de service répond donc particulièrement bien à nos missions."

C’est qu’il faut parvenir à distraire les enfants lorsqu’ils subissent, notamment pour la première fois, une prise de sang. Pour atténuer la peur, la douleur… Et tout particulièrement les enfants en bas âge. "Si lors d’un premier prélèvement le souvenir de l’enfant est mauvais, il sera par la suite difficile de le refaire calmement puisque les enfants gardent en mémoire ce type d’expérience."

Distraire l’enfant et prendre le temps