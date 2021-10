Le tribunal correctionnel de Liège a condamné récemment un jeune liégeois à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour avoir commis des faits de coups et blessures avec la circonstance aggravante du mobile homophobe. Un témoin-clé avait assisté à l'agression et avait entendu les propos homophobes prononcés par le prévenu à l'égard de la victime. Les faits s'étaient déroulés en novembre 2019. Un couple de personnes homosexuelles quittait un mariage pour rejoindre son véhicule lorsque le prévenu l'avait agressé. Une des personnes avait été projetée au sol et rouée de coups à la tête et sur le corps. La victime avait subi une incapacité de travail de plusieurs mois.

Les victimes n'avaient initialement pas compris les raisons de leur agression. C'est un témoin indépendant qui avait assisté à la scène et qui avait rapporté les propos homophobes prononcés par l'agresseur avant de passer à l'acte.

Le prévenu affirmait ne pas se souvenir des faits, car il était en état d'ébriété. Il avait contesté le mobile haineux et la circonstance aggravante d'homophobie. Mais le tribunal n'a pas suivi sa position et a retenu, notamment, les déclarations du témoin pour déclarer les faits établis, avec la circonstance aggravante du mobile homophobe.

Le tribunal a prononcé contre le prévenu une peine de 12 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans. Les victimes ont obtenu un dédommagement de 4.000 euros.

Unia, qui était partie civile au procès, se félicite que le motif discriminatoire ait été reconnu grâce à un témoignage-clé. "Les témoins permettent de prouver les faits, mais aussi de soutenir la victime dans la nécessité d'entreprendre des démarches auprès des autorités judiciaires, comme le soulevait le dernier rapport de la Fondation Roi Baudouin sur le parcours des victimes de délits de haine. Des recherches ont déjà démontré que les auteurs de délits de haine se sentent encouragés à passer à l'acte lorsqu'ils ont le sentiment que personne ne réagira en raison du contexte social, ce qui souligne d'autant plus le rôle primordial des témoignages", indique Unia.

Selon Unia, les signalements liés à l'orientation sexuelle sont beaucoup plus violents que les autres. "On dénombrait en 2020 26,8 % de coups et blessures parmi les actes de haine pour ce critère, contre 14,7 % pour les critères dits raciaux. Nous nous félicitons donc que de tels faits de violence homophobe soient sanctionnés. Ce jugement va dans le sens de nos recommandations pour lutter contre le classement sans suite des délits de haine", indique Patrick Charlier, directeur d'Unia.