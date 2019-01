Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule au centre-ville

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h20, le conducteur d'une Ford, qui circulait à vive allure, sur le Boulevard d'Avroy en direction du centre ville, selon les premières constatations, a perdu le contrôle du véhicule lequel a heurté dans un premier temps un conteneur, « placé correctement au pied d’un bâtiment », a précisé la police de Liège, avant de s'encastrer dans un passage aménagé pour piéton en raison de la réfection du bâtiment.

Le bilan est lourd puisque deux des occupants, un Saint-Clausien de 19 ans, et un Liégeois de 17 ans, ont été grièvement blessés. Leurs jours sont considérés comme en danger.

Les deux passagers arrière, deux liégeois âgés de 19 et 20 ans, ont été plus légèrement blessés.