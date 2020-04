J.-M. C.

J.-M. C.

J.-M. C.

Made in Awans : Osez consommer local !

L’entité d’Awans regorge de richesses, que ce soit par ses producteurs locaux et par le savoir-faire de ses artisans. Désormais, ces richesses vont pouvoir être clairement identifiées via un logo spécifique : Made in Awans.

Un projet mené par l’Agence de Développement Local d’Awans via un travail collaboratif des acteurs locaux. Ainsi, à travers diverses initiatives, l’ADL a déjà mis ces nombreuses richesses en évidence : Wallonie Bienvenue (4 éditions), petits déjeuners locaux ou encore la brochure « « Consommez Awansois » éditée en septembre dernier.

Cette fois, nous franchissons encore un cap supplémentaire avec ce visuel témoignant d’une identité collective forte. Ainsi, ces acteurs locaux disposent désormais d’une façon de tirer leur épingle du jeu en se démarquant alors que la population pourra, d’un simple coup d’œil, reconnaître ces productions locales.

Grâce à une page Facebook (accessible en tapant Made In Awans dans la barre de recherche), l’ADL va successivement présenter tous ces acteurs locaux dont le savoir-faire est indéniable. Via le site internet de l’Agence ( www.adl-awans.be ), tous les produits seront listés. Jour après jours, les productions locales vont donc voir leur notoriété augmentée.

Produits de bouches, boissons, produits transformés, créations artisanales, une quarantaine d’acteurs et une centaine de produits bénéficieront de ce label. Plus que jamais en cette période compliquée, n’hésitez donc pas à pousser les portes de ces producteurs, artisans ou créateurs awansois afin de découvrir leurs produits MADE IN AWANS.