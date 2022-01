Aux Awirs, dans sa partie la plus bucolique, un projet fait grincer des dents. Il est question de diviser un terrain, entre la rue des Nonnes et la rue Bois des Moines, en 50 parcelles à bâtir. Pas un petit projet, donc, sur un terrain en zone d’habitat au plan de secteur… Des riverains se sont mobilisés et ont fait circuler une pétition, qui a récolté plus de 200 signatures.

Ce lundi soir, un point relatif à ce projet était à l’ordre du jour du conseil communal de Flémalle. S’il s’agit d’une étape nécessaire dans le cadre de la procédure relative à la demande de permis qui ne présage en rien du sort qui lui sera réservé, cela n’empêche pas les riverains d’être inquiets, comme l’ont rapporté plusieurs conseillers de l’opposition. Ecolo et le PTB ont ainsi voté contre l’adoption du tracé d’une nouvelle voirie dans le cadre de cette demande de permis d’urbanisation, tandis que le groupe IC s’est abstenu.

Cette voirie, si le permis venait à être accordé, est à charge du demandeur pour ensuite être rétrocédée à la commune. On n’en est donc pas encore au stade de la délivrance du permis.

"Le collège communal se penchera sur les requêtes et griefs des riverains. Il lui revient de vérifier si le projet a du sens d’un point de vue urbanistique, s’il présente des qualités d’aménagement et comment il s’inscrit dans le cadre de vie existant", a indiqué Sophie Thémont, l’échevine en charge de l’Aménagement du territoire, tout en signalant que des études tendent à lever des craintes émises dans le voisinage en termes d’égouttage et de risque éventuel d’effondrement.

Sans surprise, la mobilité dans le village suscite également des craintes… Si tout un chacun peut aller consulter le dossier au service de l’urbanisme, l’échevine a toutefois dit qu’elle est prête à recevoir une délégation de riverains pour en discuter avec eux.