Le coronavirus inquiète la planète entière et chacun, à son échelle, essaie de se protéger et de protéger les autres comme il le peut.

Mardi matin, le Spar de Queue-du-Bois publiait sur ses réseaux sociaux une annonce demandant à ses clients s’il pouvait confectionner des masques pour le personnel. "Quelqu'un est-il capable de nous confectionner des masques? Nous en cherchons pour notre personnel mais ils sont en pénurie totale. Des masques en tissus seraient parfaits car ils sont lavables. Y a-t-il des couturières parmi nos clients pour nous aider ? Merci pour votre aide. Nous sommes en première ligne comme le personnel soignant, ne l'oublions pas", pouvait-on lire.

Directement, le magasin a reçu des retours positifs. "Des clients nous ont apporté des masques jetables. Nous en avons reçu environ 150 et nous demandons aux membres du personnel de changer toutes les 3 heures", explique Christophe Herelixka, le gérant du magasin. "Nous espérons tenir une petite semaine avec ces masques."



En cette période de crise sanitaire, on en viendrait presque à oublier la planète, pour laquelle on lutte toute l’année. "Notre magasin a rouvert début mars. Il a été entièrement refait et repensé. Il est tourné vers l’avenir avec des frigos qui consomment moins, un rayon zéro déchet, etc. Nous n’avons donc pas envie d’utiliser uniquement des masques jetables. Des personnes nous ont proposé de confectionner des masques lavables. C’est un bel élan de solidarité. Nous allons tester afin de voir s’ils sont conformes aux recommandations du SPF Santé."



Pourtant, selon plusieurs discours, le masque ne servirait à une personne que si celle-ci est déjà contaminée. "C’est difficile de savoir qui est contaminé ou non. Nous voulons éviter toute propagation. Nous travaillons dans un endroit où les gens viennent en abondance. En tant que patron, je pense aussi à mes employés, leurs familles, et les clients. Et si même ça ne fait pas du bien, ça ne saurait pas faire de tort", conclut le patron du magasin de Beyne-Heusay.