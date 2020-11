En soutien aux artisans, indépendants, restaurateurs et créateurs, les partenaires de MonCondroz.be se sont mobilisés pour mettre en place un marché de Noël virtuel.

Lequel est donc dédié à ces derniers, représentant la région concernée, et sera ouvert du 1er décembre au 31 janvier.

L’objectif poursuivi par les organisateurs de cet événement inédit est double.

D’une part, mettre en avant le travail passionné et le savoir-faire des artisans.

Une vitrine et une e-boutique



Une vitrine et une e-boutique proposeront ainsi de nombreux produits et créations uniques.

Et ce qu'il s'agisse d'artisanat d’art et de décoration, de bijoux et de mode, d'épicerie, d'alimentation...

D’autre part, offrir aux Condrusiens la possibilité de déambuler depuis chez eux dans les allées d’un marché de Noël.

Et ce afin de découvrir le chalet de chaque artisan de la région et de soutenir l’économie locale à l'occasion des fêtes de fin d'année.



L’ambiance de Noël est garantie et pour en savoir plus, deux adresses sont à visiter:



https://moncondroz.be/le-marche-de-noel-virtuel-du-condroz/

https://www.facebook.com/MonCondrozBE