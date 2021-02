C’est le 3 mars prochain que se tiendra le “World Wildlife Day Film Showcase”, la vitrine cinématographique organisée par le “Jackson Wild Media Awards”, CITES et le programme des Nations Unies pour le développement. En lice 38 films dont un provenant en droite ligne de notre région.

En effet, Sébastien Pins, réalisateur du court-métrage Traces, fait partie des finalistes sélectionnés sur les 275 candidatures reçues.

Sébastien Pins, originaire de Marchin, produit depuis de nombreuses années des courts-métrages sur la nature. Ceux-ci ne cessent d’être primés dans les festivals du monde entier.

Son dernier film Traces met en lumière un débardeur et son cheval de trait qui nous emmènent, au fil des saisons, au cœur d’une forêt des Ardennes pour y vivre sa passion sous le regard d’une étrange jeune fille… Cet homme lui transmettra son amour du débardage au cheval de trait.

Par cette réalisation, Sébastien Pins veut mettre en évidence toute l’importance du débardage au cheval de trait pour la préservation des sols et la gestion durable de nos forêts.

Réalisé en 2019, Traces a déjà récolté une vingtaine de prix et plus d’une centaine de sélections dans les plus grands festivals environnementaux.

Ce 3 mars, Traces entrera en concurrence avec les meilleurs films nature du moment et défendra ainsi les couleurs de la Belgique, la richesse de son patrimoine et son engagement pour la survie de notre planète.

Rappelons à ce titre que l’un des objectifs de ce festival est de mettre à l’honneur les savoir-faire traditionnels des communautés qui gèrent depuis des siècles les écosystèmes des forêts.