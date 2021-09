Les 25 et 26 septembre prochains, un mariage sera célébré dans le parc du château communal de Flémalle. Ce parc qui voit défiler des mariés qui l’ont choisi pour y immortaliser le plus beau jour de leur vie.

Nicole et Francis ont décidé de s’unir et partager ce moment avec familles et amis. Mais ils ne font pas vraiment l’unanimité… Si bien qu’en ce jour si particulier, leurs convives ne vont pas se priver de leur dire tout le bien qu’ils pensent d’eux…

Francis est un entrepreneur que l’on qualifie de fanfaron et sans scrupule tandis que Nicole est vue comme une pimbêche cupide et intrigante… Règlements de comptes, esclandres et coups de gueule vont rythmer la cérémonie… Vive les mariés !

Balade dans les allées

Il va y avoir du spectacle à ce mariage ! Fort heureusement pour les intéressés, cela dit, car c’est bien de cela qu’il s’agit… Ce n’est autre que le scénario d’un nouveau spectacle imaginé et créé par Marie-Hélène Joiret, présidente du CPAS de Flémalle, le metteur en scène Luc Jaminet et l’équipe du centre culturel de Flémalle. "Mariage à la flémalloise", un spectacle sous forme de balade dans les allées du parc mettant en scène des comédien(ne)s amateurs/trices de Flémalle et des alentours.

Non seulement ce spectacle promet de vous faire passer un agréable moment mais ce sera aussi l’occasion de découvrir, ou redécouvrir autrement, l’un des lieux les plus appréciés de la commune de Flémalle… Mais aussi "d’aborder des aspects souvent ignorés de l’histoire de notre maison communale et de ses abords", soulignent les organisateurs.

Départs toutes les demi-heures, de 14 h à 17 h 30. Entrée : 6 € (gratuit - de 12 ans). Réservations : 04/275 52 15 ou reservations@ccflemalle.be.