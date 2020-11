La CGSP Enseignement désire attirer l’attention sur une situation qui lui semble hautement problématique : le fait que "les responsables de l’enseignement refusent toujours de fournir l’équipement de protection indispensable à la sécurité des travailleurs".

Comme l’indiquent en effet ce vendredi Marc Autmans, Jorre Dewitte et Luc Toussaint, respectivement président et secrétaires régionaux de la CGSP Enseignement Liège, "alors qu’ils prenaient des mesures pour limiter la propagation du virus le 30 octobre dernier, les gouvernements ont qualifié l’enseignement "d’essentiel", en Belgique". Ce qui maintient donc le caractère obligatoire de l’enseignement de 5 à 18 ans... et la présence à 100 % dans les locaux pour l’enseignement maternel, primaire et le premier degré du secondaire.

Toutefois, le non-port du masque pour les enfants de moins de 12 ans reste la norme… mais le caractère moins contaminant des enfants est remis en cause insiste le syndicat qui réclame donc aujourd’hui "la distribution en nombre suffisant de masques filtrants (FFP2) à tous les personnels de l’enseignement (y compris le personnel qui assure les garderies) en contact avec des enfants ne portant pas de masque et la mise en place de protocoles permettant de limiter réellement la propagation du virus entre les enfants".

Pour appuyer cette revendication, un groupe de délégués distribuera des masques FFP2 au personnel de l’IRHOV, rue Monulphe à Liège, ce lundi 23 novembre et au personnel de l’école communale Jean Beulers, rue de Mons-lez-Liège à Flémalle, le mercredi 25.