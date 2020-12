Un masterplan prêt à la mi-2021 pour la reconversion des sites d'Arcelor Liège Marc Bechet © BELGA

En réponse aux questions des députés PS et Écolo, Mauro Lenzini et Olivier Bierin, le ministre de l’Économie Willy Borsus a pu confirmer que trois candidats avaient été sélectionnés en vue de réaliser le masterplan pour la reconversion des sites d’ArcelorMittal. Le prestataire devrait d’ailleurs être sélectionné rapidement, “dans les prochains jours afin que cette mission puisse encore débuter fin 2020”. L’objectif n’est pas de partir d’une feuille blanche mais bien de tenir compte des études préalables déjà réalisées sur la reconversion des sites, et de prendre en compte “les spécificités et les enjeux de chacun des sites, en particulier celui de Chertal”. Quant à ce dernier site plus précisément, “nous pouvons, sans trop de risques, anticiper une destination majoritairement économico-industrielle”, a encore indiqué le ministre.