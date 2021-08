La commune de Chaudfontaine a été fortement affectée par les intempéries, avec des conséquences dramatiques pour ses habitants. Le site d’embouteillage d’eau minérale, située dans la vallée à côté de la Vesdre, a également été victime des inondations.

Au cours des dernières semaines, un travail acharné a été réalisé pour la relance du site d’embouteillage. Aujourd’hui, la plupart des machines de production ont déjà été remises en marche et les tests nécessaires en matière de qualité et de sécurité ont été effectués. Une première étape importante dans l’ambition d’être à nouveau opérationnel avec la majorité des lignes de production dans le courant du mois.

La relance de Chaudfontaine va bien au-delà de la remise sur pied du site d’embouteillage d’eau minérale. La marque veut contribuer à la reconstruction durable de la commune. Elle l’a fait immédiatement après la catastrophe, en faisant des dons de boissons et de vêtements pour les personnes dans le besoin. À plus long terme, cependant, Coca-Cola dispose d’un plan pour continuer à soutenir la communauté dans sa reconstruction.

Au total, Coca-Cola European Partners, Coca-Cola Services et The Coca-Cola Foundation souhaitent mettre à disposition un million d’euros : 250 000 € ont été versés à la Croix-Rouge belge pour fournir des repas chauds aux victimes des inondations.

250 jour de bénévolat

Une somme supplémentaire de 750 000 € sera versée pour la reconstruction de deux écoles à Chaudfontaine.

“L’implication de Coca-Cola et de l’entreprise de Chaudfontaine, participera à la reconstruction prioritaire des écoles de Vaux-sous-Chèvremont et de Chaudfontaine-Source. Ce sont des centaines d’enfants qui retrouveront rapidement leurs locaux entièrement rénovés et dotés de nouveaux mobiliers et équipements”, souligne Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine.

Coca-Cola encourage également le travail bénévole auprès de ses propres employés. Chaque employé bénéficie de deux jours ouvrables rémunérés pour faire du bénévolat et, dans les semaines à venir, Coca-Cola appelle ses employés à utiliser ces jours pour aider à la reconstruction de Chaudfontaine.

L’ambition de l’entreprise est de contribuer à la reconstruction des deux écoles de Chaudfontaine et du reste de la commune par au moins 250 jours de travail bénévole. De cette façon, l’entreprise n’apporte pas seulement une aide financière mais se retrousse aussi littéralement les manches.