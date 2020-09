Spin-off de l’Uliège, RevaTis SA, une société dédiée à la médecine régénérative, vient d’annoncer une levée de fonds d’un montant de 1 million d’euros grâce à l’intervention de Noshaq, de Be Angels, de partenaires privés et de ses investisseurs historiques.

Créée fin 2013, RevaTis produit les cellules-souches en isolateur aseptique dans un système "clé en main".

En médecine vétérinaire, RevaTis développe sa technologie non seulement chez le cheval mais aussi chez les animaux de compagnie et entreprend deux études cliniques chez le cheval, l’une approuvée par l’Agence fédérale du médicament (AFMPS) sur les tendinites et l’autre en cours d’évaluation sur l’arthrose.

Applications cliniques

En médecine humaine, RevaTis va produire des cellules souches pour les différents projets de R&D (recherche et développement) réalisés en coopération avec d’autres entreprises ou avec des centres de recherche renommés.

Cette levée de fonds est destinée au financement de la production de cellules souches pour la R&D en médecine humaine et à la poursuite des études cliniques en médecine vétérinaire. Le but est également d’intensifier les synergies avec d’autres acteurs en Wallonie et à l’international

Les applications cliniques humaines sont développées par ailleurs dans le cadre d’une collaboration avec Orgenesis.

Actuellement, RevaTis occupe quatre équivalents temps plein ainsi que trois chercheurs de l’Université de Liège à temps partiel.