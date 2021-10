Une violente bagarre s'est déroulée ce jeudi après-midi, à Waremme. Celle-ci impliquait plusieurs jeunes (une dizaine) et ressemblait plus précisément à un passage à tabac. La victime a été violemment frappée et souffre aujourd'hui d'une incapacité de travail de 10 jours.

Pour une raison qui reste à déterminer, vers 16 heures ce jeudi, un mineur d'âge a donc été passé à tabac par une dizaine d'autres jeunes de la région. Les agresseurs ont ensuite pris le GSM de leur victime qui souffre d'une incapacité de travail de 10 jours et d'une commotion cérébrale. Le jeune a été emmené à l'hôpital.

La police et les secours, prévenus, sont rapidement intervenus. Selon le parquet de Liège, ce vendredi après-midi, un suspect a pu être interpellé. Ce dernier devait encore être auditionné tandis qu'une visite domiciliaire devait également être organisée.

Sur ce coupable potentiel, les services d'ordre ont toutefois déjà retrouvé un couteau ainsi que 25 grammes de cannabis, conditionnés dans plusieurs petits sachets. On soupçonne fort logiquement un trafic de stupéfiants. Une enquête est en cours.