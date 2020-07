Il était au volant d'un véhicule volé!

Vendredi, un véhicule circulant à Saint-Trond a été repéré par la police. S'agissant d'un véhicule volé, sur lequel des plaques d'immatriculation volées avaient été apposées, les policiers ont tenté d'interpeller le conducteur mais celui-ci a accéléré. Une course-poursuite s'est alors engagée et ce, jusqu'en Hesbaye où le conducteur a perdu le contrôle et terminé sa course contre un véhicule en stationnement. Quatre personnes se trouvaient à bord. Elles l'ont quitté pour prendre la fuite mais ont été rapidement appréhendées.

Il est apparu que le conducteur était mineur d'âge. Au terme des auditions qui se sont déroulées dans la journée de samedi, le magistrat de garde au parquet de Liège a décidé de maintenir en détention le conducteur mineur tandis que les trois passagers, majeurs, ont été libérés.

Dimanche, ce mineur a été mis à la disposition d'un juge de la jeunesse, d'autant qu'il était déjà connu de la justice. Non seulement il conduisait un véhicule volé en étant mineur mais il a également commis diverses infractions au code de la route durant la course-poursuite. La prévention d'entrave méchante à la circulation, ayant impliqué la mise en danger d'autrui, a également été retenue à son encontre.