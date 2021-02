Le 7 février dernier, le Directeur général et artistique de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège Stefano Mazzonis di Pralafera nous quittait soudainement.

Des voix, des Chœurs, un Orchestre, une Maîtrise, des instruments, des images, des mots, le silence… Voilà ce que les femmes et les hommes qui font vivre l’Opéra Royal de Wallonie-Liège au quotidien, à l'initiative de la Directrice musicale Speranza Scappucci, proposent de partager.

Un moment de recueillement fort et intense, pour tous ceux qui n'ont pas pu se réunir et exprimer leur émotion comme ils l'auraient souhaité en raison des mesures sanitaires en vigueur au moment des funérailles.

Le dimanche 7 mars, dès 15 heures, un mois après son décès, tous ces artistes s’uniront dans une méditation musicale intime pour embrasser le souvenir de leur Directeur et Patron à travers la Musique. Un moment émouvant qui sera offert en partage à tous, en streaming gratuit sur www.operaliege.be.

Sous la direction de Speranza Scappucci, l’Orchestre, les Chœurs et la Maîtrise de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège interpréteront un programme spécial, un voyage musical intime, entre autres avec en solistes nos musiciens Julien Eberhardt, Jean-Gabriel Raelet et Gianluigi Caldarola, mais aussi avec la participation d’Angélique Noldus, Tineke Van Ingelgem et Lionel Lhote.