Dans le cadre de la célébration de son centenaire, le Circuit de Spa-Francorchamps s’est offert une version exclusive en tirage limité "100 ans de passion" du célèbre jeu de société Monopoly. Envie de découvrir le circuit de Spa-Francorchamps en famille ou entre amis ?

Les joueurs pourront parcourir le légendaire tracé d’un peu plus de 7 km, y ériger des tribunes, devenir propriétaire de virages aux patronymes mondialement connus qui font vibrer les pilotes des plus grands championnats et les fans ou encore certains virages historiques de l’ancien tracé de 14 km, lieux-dits du Circuit, Fan Shop, Musée du Circuit de l’Abbaye de Stavelot… L’occasion de découvrir ou redécouvrir le circuit d’une manière différente, et de passer un excellent moment de divertissement en famille ou entre amis.