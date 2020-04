La zone de police Hesbaye-Ouest va maintenir les contrôles renforcés. On la comprend !

Il n'y a pas que le Coronavirus qui se déplace à grande vitesse... il y aussi les automobilistes et motocyclistes qui circulent sur les communes couvertes par la zone de police Hesbaye-Ouest.

En effet, des contrôles de vitesse ont été réalisés le week-end dernier sur le territoire de ladite zone de police qui regroupe les communes de Braives, Burdinne, Hannut, Héron, Lincent et Wasseiges. Manifestement à raison, les Bourgmestres de ces communes dénoncent le trop grand nombre de véhicules bravant les limitations de vitesse. Celle-ci est généralement de 20 km/h au dessus de la limitation mais certains automobilistes n'hésitent pas à jouer les "Fangio" mettant en danger les autres usagers de la route, plus nombreux en cette période, du moins en ce qui concerne les piétons et cyclistes.

Il suffit pour s'en convaincre de regarder les résultats de ces contrôles.

Ainsi, le 25 avril, la police a contrôlé 455 véhicules qui circulaient, à Braivessur la RN64, hors agglomération où la vitesse est donc limitée à 90 km/h. 42 ont été verbalisés dont 1 retrait pour grande vitesse... à 155 km/h.

Un contrôle a également été entrepris sur cette même RN64, mais à Lincent. Là, alors que la vitesse y est limitée à 70 km/h, 502 véhicules ont été contrôlés pour 88 véhicules verbalisés, dont 4 retraits pour grande vitesse. Deux véhicules qui se suivaient ont ainsi été flashés à 156 et 144 km/h.

A Hannut, 704 véhicules ont été contrôlés, route de Landen où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. 78 véhicules ont été verbalisés dont 3 retraits pour grande vitesse. Ainsi, une voiture roulait à 137 km/h.

Le lendemain, la police locale a également entrepris des contrôles à Burdinne, sur la route de Namur (RN80) où la vitesse autorisée est de zone 70 km/h (hors agglomération). Là, 448 véhicules ont été contrôlés, 56 étaient en infraction et 10 se trouvaient au-delà de 100 km/h dont un mesuré à 114 km/h.

A Héron, dans une zone 70 km/h de la chaussée de Wavre, 90 véhicules ont été contrôlés et 9 étaient en infraction dont un mesuré à 133 km/h.

Mais la "palme' revient à un motard contrôlé sur la N924 à Wasseiges, dans une zone 50 km/h en agglomération. 43 véhicules ont été contrôlés, 7 étaient en infraction, dont le pilote de la même moto flashé deux fois à 86 km/h mais surtout à 175 km/h !

Vus ces résultats, la zone de police est formelle : les contrôles renforcés sont maintenus !