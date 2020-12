Certains membres du personnel des résidences Le Lys et Lobélia, situées à Vottem étaient en grève ce lundi. Ils reprochent à la direction du groupe de ne pas leur donner les moyens de travailler correctement.

Le Setca n’est pas suivi par la CNE et une bonne partie des travailleurs s’est opposée à cette action, la trouvant injustifiée. "Le mouvement de grogne fait suite à une longue succession de démarches", indique le syndicat, dont un dépôt de préavis de 15 jours qui est arrivé à échéance le 4 décembre et la distribution d’un tract à caractère informatif au personnel, aux résidents ainsi qu’à leur famille.

"On réclame qu’il y ait plus d’effectifs sur le terrain, toutes les équipes de travail doivent être renforcées pour apporter une prise en charge qualitative", demande Sandra Delhaye, secrétaire permanente Setca Liège pour le secteur non-marchand.

Il est aussi reproché au groupe de réaliser une série d’économies, par exemple sur les repas accordés aux résidents. "La direction fait semblant de ne pas mesurer l’ampleur des manquements", a ajouté le syndicat, "nous avons interpellé l’Aviq pour des inspections", termine-t-elle.

Du côté de la direction des deux maisons de repos, on se montre surpris et agacé par ce mouvement qui est, dit-elle, fort peu suivi par les quelque 150 membres du personnel. "On a engagé 20 ETP depuis le mois d’octobre et au niveau de l’encadrement, on se situe au-dessus des normes", précisent ainsi Jessica Juprelle et Lidwine Deschryver qui pointent des problèmes de dialogue avec les représentants syndicaux et qui estiment être globalement bien soutenues.

Une pétition pour se dissocier…

"Nous n’avons jamais vu des directeurs autant sur le terrain, cette grève est injuste, c’est de la mauvaise publicité", rapportent ainsi certains membres du personnel. "Il y a des problèmes, oui, mais ils ne concernent pas que le groupe, ils sont inhérents au secteur."

Près d’une soixantaine de travailleurs ont également signé une pétition dans laquelle ils affirment se dissocier de ce mouvement d’humeur qui, expliquent-ils, ternit l’image des résidences.