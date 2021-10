Il avait déjà fait le choix de ne plus briguer un poste d'échevin, pour laisser place à la jeunesse. Aujourd'hui, Léon Martin, élu MR et ex-échevin à Esneux, a souhaité laisser sa place de conseiller. Après de nombreuses années élu comme conseiller communal et, pendant 9 ans ayant assumé la charge d’échevin ayant en charge notamment l’urbanisme, Leon Martin a en effet été remplacé (lors du dernier conseil communal), par Vincent Rigaux. C'est en 2018 que Vincent a rejoint l'équipe du MR d'Esneux. Par conviction précisent les libéraux mais aussi par envie de s'impliquer plus pour une commune qui lui est chère. "Avec ma présence sur les listes, j'ai obtenu une place comme secrétaire des centres sportifs Esneux-Tilff. Etant moi-même utilisateur de ces halls, c'est avec plaisir que je remplis ma tâche au sein de cette ASBL et c'est un premier pas dans le monde politique. Aujourd'hui, soit 3 ans plus tard, je suis heureux d'être désigné comme le successeur au Conseil Communal de Monsieur Léon Martin", a indiqué le jeune élu.

Outre son investissement en politique, Vincent a travaillé comme étudiant pour divers établissements de la commune. Actuellement il termine un bachelier en immobilier. Il fait aussi partie du club de volley-ball d'Esneux comme membre actif au sein de la promotion Homme.