Installée dans le parc scientifique liégeois, la société Amos vient de signer un nouveau contrat avec OIP Sensor Systems pour la livraison du télescope du Cloud Imager, l’un des instruments à embarquer dans la nouvelle mission Copernicus dont le but est de surveiller avec précision les niveaux de CO 2 dans l’atmosphère terrestre.

Le programme Copernicus, dirigé par la Commission européenne et mis en œuvre par l’Agence spatiale européenne, vise à déployer une suite de satellites de classe mondiale pour surveiller divers phénomènes et paramètres physiques à la surface de la Terre.

Les données collectées par ces satellites, appelés Sentinel, abordent des défis tels que l’urbanisation, la sécurité alimentaire, l’élévation du niveau de la mer, la diminution des glaces polaires, les catastrophes naturelles et, bien sûr, le changement climatique.

La mission de surveillance du dioxyde de carbone anthropique (CO2M), la première d’une série de nouvelles missions Copernicus, emportera principalement un spectromètre dans l’infrarouge proche et moyen pour mesurer le dioxyde de carbone atmosphérique produit par les activités humaines. Ces mesures réduiront les incertitudes actuelles dans les estimations des émissions de CO 2 provenant de la combustion de combustibles fossiles aux échelles nationale et régionale.

Cela fournira à l’UE une source d’information unique et indépendante pour évaluer l’impact des mesures politiques et suivre leur efficacité dans la décarbonation de l’Europe et la réalisation des objectifs de réduction des émissions.

OIP a été mandaté par l’ESA pour fournir l’un des instruments optiques CO2M, le Cloud Imager, dédié à la surveillance de la couverture nuageuse. Il cartographiera les nuages de l’atmosphère terrestre afin de différencier les émissions de CO 2 produites par l’homme de celles générées par les processus naturels.

Amos fabriquera le télescope en aluminium de haute précision situé à l’avant de l’instrument. Grâce à sa sensibilité, il pourra détecter de petites fractions de nuages optiquement opaques et de cirrus fins.