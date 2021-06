Ans Depuis quelques jours, la police locale de la zone Ans/Saint-Nicolas s’est dotée d’un nouveau logo. Il a été élaboré avec la complicité des membres du personnel. La figure principale est le phénix pour sa triple symbolique. " D’abord, le fait de renaître de ses cendres, notamment, par la construction de l’hôtel de police, explique-t-on à la police locale. Ensuite, le côté éternel de notre fonction régalienne aux côtés de la population et des autorités depuis la nuit des temps. Enfin, le phénix est un symbole de protection : il entoure de ses ailes le territoire uni de nos deux communes." Plusieurs couleurs sont présentes : "le bleu clair, couleur de la police locale. Le bleu foncé pour affirmer notre appartenance à la police intégrée. Et enfin les couleurs représentatives de notre chère Belgique". Le logo sera apposé sur les véhicules, uniformes, courriers et courriels, cartes de visite…