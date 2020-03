Une nouvelle identité visuelle en accord avec la future clinique du MontLégia…

Cela n’aura sans doute échappé à personne qu’un nouvel hôpital est sur le point d’ouvrir à Liège… Il s’agit de cette imposante structure qu’il serait impossible de ne pas remarquer lorsque l’on circule sur l’autoroute vers Liège, entre Ans et Burenville… C’est cette fameuse clinique du MontLégia appelée à accueillir les activités des cliniques Saint-Joseph, de l’Espérance à Montegnée et Saint-Vincent à Rocourt. À moins d’un mois du transfert des patients (week-end des 28 et 29 mars) et de l’ouverture (30 mars), le groupe CHC annonce sa volonté de se repositionner parmi les acteurs de soins de santé à Liège. L’acronyme CHC (Centre Hospitalier Chrétien) devient donc Groupe santé CHC, englobant ainsi toutes ses structures sous une nouvelle et même identité visuelle.

25 établissements

Et pour cause, le nom donné il y a 20 ans à la fusion de six cliniques, soit Centre Hospitalier Chrétien, ne colle plus à la réalité actuelle du groupe au regard de la diversification opérée au fil des années au niveau des soins de santé et services dispensés. Aujourd’hui, le Groupe santé CHC rassemble 25 établissements en province de Liège (cliniques, maisons de repos et de soins, polycliniques extérieures, une maison de soins psychiatriques et une crèche).

"Toutes les pratiques autorisées par la loi peuvent être exercées dans nos établissements. La seule limite que nous appliquons est la liberté d’exercer du praticien. Nous voulons casser une image que nous pourrions encore avoir", souligne René Thissen, président du CA du Groupe santé CHC, faisant clairement référence à l’interruption volontaire de grossesse.

Le nouveau logo comporte un double C en miroir voulant insister sur la dimension de protection, d’encadrement. Quant au H, il se compose d’une barre centrale en forme de sourire, symbolisant la bienveillance et le fait que "l’humain est au cœur des préoccupations".

Cette refonte identitaire est en cours de mise en œuvre au sein des diverses structures et sur les différents supports.