6 mois de travail et 200 000 euros ont été nécessaires pour voir naître cet espace.

Vendredi le bourgmestre empêché Frédéric Daerden, accompagné du bourgmestre faisant fonction et d’échevins, inaugurait un parking contenant 12 places en zone bleue, une zone de stationnement vélo, ainsi qu’un espace de convivialité avec des bancs, dans le centre-ville de Herstal.

200 000 euros financés à hauteur de 100 000 euros par un subside de la région Wallonne, ont été nécessaires pour aménager cet espace qui était autre fois, un terrain vague où les riverains se garaient de façon anarchique. “Cet aménagement s’inscrit dans l’initiative de Frédéric Daerden de créer des poches de parking dans les zones plus densément peuplées. Après celles de la rue Marexhe et du bas de la rue des Mineurs, on ajoute aujourd’hui 12 places dans le haut de la rue”, indique Isabelle Thomsin, l’échevine de la mobilité.

Il s’agit d’une zone bleue, ce qui correspond à 2 heures de parking gratuit, à condition d’apposer son disque de stationnement. Pour la commune, il s’agit de mettre à disposition des places gratuites dans le centre-ville, à proximité de l’administration communale, mais aussi des commerces, ce qui permet une rotation. Les riverains pourront bien sûr, disposer de ces places gratuitement en soirée.

Lundi, au conseil communal, MR et PTB de l’opposition, ont profité de l’énonciation du point concernant ce parking, pour une fois de plus, marquer leur mécontentement envers la privatisation de l’espace public. À Herstal, 6 rues sur actuellement payantes et 400 places sont quant à elles totalement gratuites, le reste étant majoritairement des zones bleues.