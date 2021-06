Une fois n’est pas coutume, c’est par une mise au point qu’a débuté ce lundi soir la séance mensuelle du conseil communal de Huy. Laquelle avait trait à la polémique récente relative à la Régie foncière, soit le bras armé immobilier de la Ville.

Pour rappel, il lui était reproché par le groupe d’opposition Ecolo le fait d’avoir mis à disposition de manière arbitraire une surface commerciale. "On ne magouille pas avec l’argent public", a toutefois souligné sa présidente Magali Dock (MR), dénonçant l’opprobre qui a été jeté selon elle sur le fonctionnement de la Régie et sur sa directrice.

Si le groupe concerné a dit regretter les conséquences dommageables que cela a pu avoir, il a estimé par la voix de Rodrigue Demeuse que "la responsabilité politique est quand même engagée". Mais il s’est retrouvé assez isolé, le groupe PS épinglant le rôle problématique de deux conseillères et en appelant à leur démission.

Passé cet incident, le gros morceau du conseil concernait le plan de redéploiement économique de la Ville. Lequel, second du genre depuis le début de la crise du coronavirus, prévoit à nouveau l’octroi de chèques commerce. La volonté étant cette fois de les faire utiliser prioritairement dans le secteur Horeca et auprès des métiers de contact.

Ce souci de la majorité de "répondre au mieux aux attentes des secteurs concernés ", et ce au travers de deux millions d’euros en 2020 et en 2021, a été salué par l’opposition. "La Ville a tiré les leçons de la première fois", a ainsi estimé le chef de file Ecolo, espérant toutefois qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un effet d’annonce.

L’importance de la communication autour de ce plan de relance qui a été approuvé à l’unanimité a encore été épinglée par Grégory Vidal (Défi). Ce dernier se disant également en phase avec les autres aides relatives aux hôtels, agences de voyages, salles de sport, métiers forains, parcs animaliers, cinéma, dancing…

Un autre point important avait trait à la présentation du compte 2020 de la Ville. Lequel présente un boni assez important, conséquence notamment d’une série de recettes supplémentaires et de non-dépenses dues au Covid-19. Son impact durant les années à venir et la nécessité de tenir compte de l’après-nucléaire ont été évoqués par Ecolo et Défi, pointant en outre certains manques dont celui d’un budget participatif.