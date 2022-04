Active depuis 5 ans, la coopérative HesbiCoop continue à étendre son champ d’action sur le territoire hesbignon. Elle compte actuellement 12 points de distribution, allant de Huy à Hannut, en passant par Faimes, Waremme ou encore Burdinne. Son objectif : créer davantage de points de r’Aliment pour permettre à un maximum de citoyens aux quatre coins de la Hesbaye de profiter chaque semaine de produits locaux.

Alors, lorsqu’une restauratrice a proposé d’ouvrir un point de r’Aliment dans son établissement, HesbiCoop a saisi la balle au bond. Dès ce 22 avril, la salle du centre de bien-être Au Chardon, installé à Fallais, accueillera les habitants de la commune de Braives et des alentours pour récupérer leurs commandes de produits locaux.

Au-delà de la simple distribution, le centre et la coopérative collaboreront plus intensément puisque Au Chardon livrera des charcuteries et des plats préparés et achètera des produits locaux pour son restaurant.

En ouvrant ce nouveau point de r’Aliment, HesbiCoop veut offrir un accès plus aisé aux "consom’acteurs", habitant en ce coin de Hesbaye pas encore desservi.

Dès le dimanche 17 avril, les nouveaux consom’acteurs pourront passer leur commande. La toute première distribution se déroulera le vendredi 22 avril entre 17h30 et 20 h à la salle Au Chaudron, 10 rue du Chaudron, 4260 à Fallais. (entrer par la porte cochère sur le pignon à droite de la façade)

Infos : https://hesbicoop.be/point-de-raliment/