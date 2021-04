Le 19 avril, le projet Interreg Euregio Meuse-Rhin youRegion lancera un nouveau site web sous les auspices de la Region Aachen Zweckverband : www.youregion-emr.eu.

Ce site web regroupera des informations et des offres des partenaires dudit projet dans les domaines de la communauté, de l’arrivée sur place, des études, de la vie et du travail. L’objectif est d’aider les nouveaux arrivants à s’implanter dans notre région transfrontalière, que ce soit sur le marché du travail, dans les loisirs, avec des cours de langue…

Le portail sera initialement proposé en anglais, les trois langues eurégionales suivront prochainement. Les informations de base sont également disponibles dans d’autres langues, par ex. en polonais, en arabe, en turc ou en chinois.

“Il est parfois difficile de se retrouver dans un nouvel environnement quand on est fraîchement arrivé. youRegion s’est voué à aider les nouveaux arrivants des pays voisins et d’ailleurs à se lancer dans l’Euregio Meuse-Rhin”, explique Heike Xhonneux, responsable du Point d’Information Frontalier de Aachen-Eurode.

Grâce au nouveau portail, la culture d’accueil dans l’Euregio est mise en pratique. Cette culture d’accueil inclut d’ailleurs également les conjoints et les familles des professionnels qui sont venus s’installer dans la région. Une attention particulière est portée aux conjoints des nouveaux arrivants, car ceux-ci devraient avoir la possibilité de poursuivre leur propre carrière dans l’Euregio.

Le portail est destiné à aider les personnes à s’orienter dans les réglementations administratives et professionnelles. En effet, les réglementations d’un seul pays sont déjà complexes. Lorsque l’on travaille et vit de manière transfrontalière, comme plus de 26 000 personnes dans notre Euregio, il devient d’autant plus difficile de s’orienter.

En outre, différents acteurs du marché du travail transfrontalier soutiennent le projet en proposant de nombreuses offres spécialement destinées aux nouveaux arrivants.