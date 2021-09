Un nouveau président pour le conseil communal de Liège ! Liège Marc Bechet © D.R.

Comme l'a indiqué le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, en début de séance du conseil ce lundi, la présidente du conseil Corine Wégimont (PS) a manifesté son désir de ne plus présider les séances, "pour des raisons d'organisation personnelle". Depuis le début de cette législature en effet, la présidence est confiée non plus au bourgmestre mais bien à un conseiller, de la majorité. Suite à cette annonce, le conseiller Vert Ardent Quentin le Bussy a suggéré la proposition suivante : confier la présidence à un conseiller de l'opposition... (pourquoi pas Vert Ardent ?)... Ce que n'a pas refusé le bourgmestre. C'est toutefois une question qui mérite qu'on s'y attarde a fait comprendre Willy Demeyer, qui s'est engagé à trouver une réponse (et un nouveau président) d'ici la fin du mois de septembre.