Comme déjà évoqué, l’ancienne clinique de l’Espérance à Montegnée, désormais propriété de BlueStone Invest, disparaîtra dans le cadre du projet que cette société immobilière souhaite développer sur le site. Pour l’heure, le bâtiment abrite encore des familles sinistrées des inondations. Cette occupation ayant été fixée jusqu’à fin mars, la Croix-Rouge y réactivera dès début mai un centre d’accueil pour réfugiés afin d’y loger des personnes ayant fui la guerre en Ukraine.

Mettre à disposition des immeubles inoccupés dans un but social le temps de faire aboutir les procédures liées aux projets à mettre en œuvre, telle est la philosophie de BlueStone.

La société immobilière vient de présenter son projet à la population. Il s’agit d’établir, sur le site de l’ancienne clinique, un nouveau quartier voulu agréable et ouvert sur le quartier existant.

Un projet en deux phases. La première phase, pour laquelle la demande de permis a été introduite, consiste à construire 16 maisons et 8 appartements avec rez-de-chaussée commercial côté rue E. Malvoz. Le lancement des travaux est prévu au cours de l’été 2023.

Une fois cette première phase achevée, il s’agira de lancer la seconde, menant ainsi à 2025. Là, ce sont environ 250 appartements et rez-de-chaussée commerciaux qui seront établis en lieu et place de l’ancienne clinique. " Avant de la démolir, il y aura d’abord un travail préparatoire en vue de tout désamianter puis vider et séparer les différents matériaux pour être recyclés ", précise Christel Mayalian, pour BlueStone Invest.

Parking souterrain

Celle-ci précise que le projet proposé se veut "aéré, avec une traversée d’est en ouest, axé sur la mobilité douce et en interaction avec le quartier existant", répondant ainsi aux souhaits des autorités communales.

" Il y aura une placette avec du mobilier qui permettra de recréer une dynamique, de tisser du lien social. On n’accédera pas aux allées en voiture car l’idée est d’y créer des zones de rencontre, de promenade. Il est prévu d’aménager un parking souterrain dont l’entrée se situera en face du Colruyt. Il y aura également de la végétation pour agrémenter les allées ", ajoute-t-elle, tout en signalant que le projet est également tourné vers le développement durable à travers le placement de panneaux solaires et la végétalisation des toitures pour une meilleure absorption des pluies. Il est, par ailleurs, prévu d’aménager un bassin d’orage sous la placette.

Jessica Defgnée