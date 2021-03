Ce jeudi, l’équipe communication du Tram a fait évoluer ses outils de communication digitale et a lancé une nouvelle version de son site internet. Dans le souci constant de faciliter l’accès à l’information essentielle, le Tram a développé un site à l’ergonomie plus intuitive : il offre aux internautes une meilleure lisibilité du contenu et un confort de navigation amélioré.

Des nouveautés

Plus qu’un reflet du projet global du tram, le site offrira désormais davantage un éclairage continu sur l’actualité du tram : les travaux en cours, les déviations, l’accessibilité,…

En plus de son nouveau design, le site du Tram présente de nouvelles fonctionnalités. Citons ainsi :

Des contenus entièrement retravaillés avec des rubriques supplémentaires.

Un nouvel univers visuel : plus de photos, plus d’images 3D, plus de vidéos.

Un accès rapide et exhaustif à l’ensemble des actualités brûlantes afin de fournir aux usagers un aperçu dynamique de l’état du chantier.

Un formulaire de contact optimisé.

Signalons que l’adresse est toujours la même : http://www.letram.be. Vous pouvez également contacter le n° gratuit : 0800/88.022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).

Rappelons à ce titre que suite aux mesures gouvernementales face au Covid-19, les permanences sur chantier sont suspendues et l’Espace Tram est momentanément fermé.