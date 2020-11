Selon un recensement établi fin octobre par les associations de terrain, plus de 200 personnes sans-abri vivent dans le centre-ville de Liège.

Chaque jour, 100 à 120 d’entre eux se présentent à la Maison Croix-Rouge de Liège-Angleur, située rue Darchis, où la Croix-Rouge de Liège a mis en place un système d’aide alimentaire en take away, étant donné que les locaux trop exigus ne permettent pas d’accueillir tout le monde dans le respect des normes sanitaires.

Mais cela va changer ! À partir du lundi 30 novembre, dans le cadre du plan hivernal, la Croix-Rouge va investir un nouveau bâtiment, l’ancienne Maison du Téléphone, situé au 84 du boulevard de la Sauvenière. Cet ancien espace de bureaux, de 900 m² sur 4 étages, offre une surface importante qui va permettre d’y créer pour la durée du plan hivernal un véritable accueil de jour des personnes sans-abri au centre de Liège.

Bénévoles

"Avec le Relais social de Liège, l’accueil Botanique et le CPAS, nous allons mutualiser tous nos moyens et nos bénévoles pour installer cet accueil de jour", explique Vinciane Ernst, coordinatrice du projet à la Croix-Rouge de Liège. "Vu les normes sanitaires, il y aura 3 espaces d’accueil sur 3 étages. Ce qui nous permet d’accueillir au chaud 40 personnes à la fois, qui recevront un petit-déjeuner, de la soupe et des tartines le midi. Nous offrirons également une écoute, une réponse aux besoins essentiels et une réorientation vers les services adéquats si nécessaire. Vu le monde que nous rencontrons chaque jour à notre permanence de repas à emporter, cet accueil était essentiel".

À cette occasion, la Croix-Rouge de Liège lance un appel. "Nous manquons de bénévoles pour mener à bien ce projet ! Entre 15 à 20 personnes sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement quotidien du service". Intéressé ? Appelez Vinciane Ernst au 0491/150 193. Toutes les informations sont également sur ce lien : https://bit.ly/32UCOdE.