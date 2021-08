Il s'agit en effet de combler la dent creuse située au n°1 du quai Godefroid Kurth... cette dernière va donc être remplacée par un immeuble composé, au rez-de-jardin/rez-de-chaussée, d’un espace de bureaux de ± 148 m², au 1er étage, d’un logement de 1 chambre de ± 68 m², aux 2ème et 3ème étages, d’un duplex de 3 chambres de ± 119 m². À noter qu'une zone de cours et jardins d’une superficie de ± 340 m² ainsi que des emplacements vélos sont également prévus au rez-de-chaussée.

"La Ville de Liège est très attentive aux projets immobiliers situés sur le territoire communal, c’est pourquoi, elle a émis une directive communale visant les gabarits des immeubles. Elle a pour but de garantir un développement du territoire durable, harmonieux et équilibré mais également de permettre le renouvellement du bâti et la densification des axes", commente l'échevine de l'Urbanisme Christine Defraigne. Elle prévoit également que la hauteur de façade à rue de tout volume doit s’harmoniser avec le gabarit moyen caractérisant l’espace-rue, que l’immeuble s’intègre dans la séquence bâtie de son environnement, qu'une différence de hauteurs sous corniche est possible dans la limite de 3 m, lorsque le contexte le justifie, en particulier la déclivité de la rue, qu'en outre, un immeuble de gabarit plus élevé soit envisagé en cas de construction ou reconstruction si le projet s’inscrit dans un contexte de bâtiments élevés et vise le "comblement" de la séquence bâtie. "L’application de cette directive dans ce dossier permet de dire que les hauteurs et la profondeur du projet peuvent donc être considérés comme en harmonie avec le contexte urbain".

Pour Christine Defraigne, "cette rénovation s’intègre parfaitement avec le bâti existant, tout particulièrement avec le temple protestant situé juste à côté. Le résultat met en avant le travail d’intégration qui peut être réalisé dans de tel projet. À l’heure actuelle, environ la moitié de la population mondiale vit en ville. L’habitat urbain gagne à nouveau en popularité. Et ce n’est pas surprenant, le confort d’habitation s’est énormément amélioré ces dernières années, et la Ville de Liège investit dans des espaces verts, des zones piétonnes et des plans de circulation afin de se transformer en lieux où il fait bon vivre".

Le dossier va désormais être transmis pour analyse au Fonctionnaire délégué de la Région wallonne.

