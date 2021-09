Les 10, 11 et 12 septembre, le centre-ville de Liège battra au rythme des Métiers d’art d’excellence. Pour la première fois, une soixantaine d’artisans (menuisier, taxidermiste, lustrier, céramiste...) seront à découvrir au long d’un Parcours d’artisans, depuis les salons du Palais provincial (rarement ouvert) jusqu’à la Design Station, en passant par le musée de la Vie wallonne et de nombreux ateliers liégeois qui ouvriront leur porte pour l’occasion durant les trois jours.

Organisé par la Province de Liège, sensibilisée de longue date à la cause des Métiers d’art, l’événement a pour objectif "de mettre en valeur le savoir-faire de ces artisans, de redécouvrir les métiers d’excellence qui subliment notre quotidien, tout en attirant l’attention sur ces métiers en déshérence, faute de candidats, et peut-être ainsi susciter des vocations...", explique Anna Ozanne, collaboratrice culture du cabinet du député provincial-président Luc Gillard. "L’événement s’adresse aux touristes, citoyens... au grand public mais aussi aux amateurs d’art."

Initialement prévu au printemps 2020 et reporté pour cause de pandémie, l’événement s’installera comme une véritable fête de l’artisanat au cœur de la Cité ardente.

"Au départ de deux sites provinciaux majeurs, le palais provincial et le musée de la Vie wallonne, le visiteur pourra rayonner dans toute la ville, au gré de ses envies, selon un parcours qu’il se sera composé librement. La situation n’étant pas encore revenue pleinement à la normale, la multiplicité des lieux permettra une meilleure diffusion des publics", commente le président du collège provincial Luc Gillard.

Le savoir-faire local

Au palais provincial (intérieur et extérieur), le public pourra y retrouver des démonstrations de savoir-faire (et vente) d’une tentaine d’artisans d’art, de 9 h 30 à 18 h parmi lesquels Constant Beerde, sculpteur-verrier, et Marcelino Paredes et son épouse, patrons de l’Atelier du siège à Liège depuis plus 25 ans. Pour l’artisan tapisseur garnisseur, "ce genre d’événement nous permet de sortir de notre grotte, de notre atelier et de toucher des gens qu’on n’aurait peut-être pas croisé d’habitude".

Au musée de la Vie wallonne, un marché de créateurs composé d’une vingtaine d’artistes et artisans locaux, sera installé. De quoi faire son marché parmi les réalisations en circuit-court.

À cela viendront se greffer des événements et activités périphériques : une exposition de céramique à la Design Station, une exposition de lutherie à la Maison des métiers d’art, des animations autour du numérique au Cré@lab, une vitrine éphémère en Hors-Château...

Le programme complet et tous les détails de cette manifestation se trouvent sur le site www.provincedeliege.be/parcoursdartisans. Un plan commenté sera disponible à l’accueil principal au Palais provincial et dans tous les points du parcours.

La Province entend réitérer l’événement chaque année. L’entrée à tous les sites est gratuite. À noter que la participation des artisans est également offerte par la Province.