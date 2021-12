Apprenant la condamnation de l’échevin liégeois en première instance pour "prise illégale d’intérêt au bénéfice de son ex-compagne", le parti d’opposition Vert Ardent à Liège a déjà fait savoir qu’il réclamait de manière imminente sa démission : "Cette condamnation concerne en effet directement ses fonctions d’échevin. La confiance est rompue, tant politiquement qu’avec le personnel de l’enseignement communal liégeois", a indiqué Caroline Saal, cheffe de groupe.

Au PTB à Liège, le son de cloche est le même : "La politique est faite pour servir, pas pour se servir. Ici, monsieur Stassart semble avoir fait l’inverse", estime Sophie Lecron, élue PTB. "La majorité doit être cohérente avec sa volonté de bonne gouvernance. Un échevin qui est condamné par la justice ne peut garder sa place". On ne dit pas le contraire au CDH : "Sa présence au sein du Collège communal trahit la confiance des citoyens et porte un risque grave de mauvaise gestion. Une éventuelle procédure d’appel, qui pourrait durer des années, n’est pas une excuse pour fuir ses responsabilités et la valeur d’exemple qu’un mandataire doit donner. Le CDH demande donc à la majorité communale de le remplacer immédiatement dans ses fonctions". Et François Schreuer (Vega) abonde dans ce sens...

De démission, il n’en est toutefois pas question, du moins au niveau de ses fonctions au sein du Collège échevinal.