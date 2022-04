« Après 2 ans de confinement et avec les beaux jours qui reviennent, la pratique sportive redémarre de manière plus intensive. Mais reprendre une activité sportive n’est pas un geste anodin. Durant ces derniers mois, certaines personnes se sont moins entrainées et sont davantage restées à la maison, en télétravail devant des écrans ; elles ont perdu en condition physique et en capacité musculaire notamment », constate Katty Firquet, députée provinciale, Vice-présidente en charge de la Santé.

Pour elle, « afin de reprendre son activité physique à son rythme et en toute sécurité, c’est donc le bon moment pour faire le bilan de ses aptitudes sportives auprès du service de Médecine du sport. Plus que jamais, les Pass-Sport développés par le service de Médecine du sport de la Province de Liège peuvent vous aider à revenir dans le mouvement en toute sérénité. Il faut reprendre une activité physique, mais il faut bien le faire ! ».

Situé quai du Barbou, le service de Médecine du sport de la Province de Liège propose un accompagnement spécifique et personnalisé selon les attentes du sportif amateur ou du professionnel.

Le service s’adresse principalement à toute personne en bonne santé qui souhaite se remettre au sport ou obtenir un certificat de non contre-indication à la pratique d’une activité sportive ; au sportif confirmé qui veut optimiser ses performances en vue d’une compétition ou à la personne souffrant d’une maladie chronique et pour laquelle une pratique sportive est indiquée.

Trois formules de Pass-Sport ont été développées afin de rencontrer tous les profils (plus d'infos sur le site de la Province de Liège).

Nouveauté, accessible sur rendez-vous, le service élargit ses heures d’ouverture le mardi jusqu’en début de soirée (19h) afin de permettre à chacun de venir après sa journée de travail.

Composé d’une équipe de médecins et d’infirmiers, le service de Médecine du sport bénéficie d’équipements et d’instruments de mesure de pointe pour réaliser les différents tests compris dans les 3 formules de Pass-Sport : anamnèse, biométrie, examen clinique, bilan cardiaque au repos, bilan cardio-respiratoire à l’effort, spirométrie, test de VO2Max, test d’OptoJump, examens choisis en concertation avec le médecin traitant, etc.

« Au service de la Médecine du sport, chacun peut passer les tests en fonction de ses besoins ! Pour une reprise en douceur ou pour un effort plus poussé. Le service est à la pointe et accueille également des sportifs de haut niveau à l’instar de Steve Darcis, ou des joueurs de l’équipe de Liège Basket » conclut Katty Firquet.