Un pasteur âgé de 55 ans encourt une peine de 9 ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir fait subir de nombreux viols à deux de ses filles.

Le 11 juillet 2019, un médecin de la maison médicale a informé le procureur du Roi de faits de mœurs commis par un père sur ses deux filles âgées de 16 et 18 ans. Le 8 juillet, il avait reçu en consultation la plus grande des filles. Elle a expliqué que depuis ses 10 ans, elle subissait des attouchements et des viols réguliers avec pénétration de son propre père...