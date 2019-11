Le tribunal correctionnel de Liège a examiné une affaire qui sort de l’ordinaire puisque le juge va devoir trancher qui du patron ou de l’employé a frappé en premier l’autre…

Le 25 juillet 2017 à Liège, un employé d’un magasin de décoration aurait été convoqué par son patron. Les versions divergent. Selon l’employé, il aurait travaillé plusieurs jours fériés et n’aurait pas été rémunéré. "Je me suis retrouvé dans le bureau avec le patron et son épouse, a indiqué l’employé. Il m’a directement porté un coup de poing."

Selon l’employeur, il ne se serait jamais retrouvé dans le bureau avec l’employé. "J’ai entendu des cris venant du bureau entre mon épouse et l’employé", a indiqué le patron qui dément avoir porté le moindre coup à l’autre protagoniste qui s’est pourtant retrouvé avec des blessures au visage, mais aussi des lésions à une dent.

Depuis, sa vie a basculé. "J’ai perdu mon emploi pour faute grave et j’ai dû me séparer de ma femme."

Le parquet ne s’est pas opposé à des peines de travail. La défense de l’employé a plaidé l’acquittement en soulignant que l’employeur avait uniquement eu sa chemise plissée. La défense de l’employeur a aussi plaidé l’acquittement ou le sursis.