L'ambiance au sein du cercle familial semble tendue, entre ce père et ce fils, âgé quant à lui de 45 ans. Les relations entre le septuagénaire et sa belle-fille seraient également très compliquées selon les premiers éléments de l'enquête. Ce samedi, pour une raison qui reste à déterminer, le père a décidé de se rendre chez son fils, qui habite dans la même rue, à Warsage (Dalhem). Et c'est alors qu'il était en train de tondre sa pelouse que le fils a entendu une détonation. En se retournant, ce dernier a aperçu son père, une arme à la main.

Prévenue, la police est intervenue et le parquet de Liège a été avisé. Il semble en effet que le père ait bien tiré en direction de son fils mais, si le fusil était chargé, la balle est quant à elle restée dans l'arme à feu.

Privé de liberté, le septuagénaire a été déféré au parquet avec demande de mandat d'arrêt.

