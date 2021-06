Il y a 2 ans, Géry Gervens s'est acheté un vélo et a entrepris de rejoindre ainsi l'Espagne. "C'était un vélo traditionnel. Il m'a fallu 14 jours pour arriver, en pleine canicule", se souvient ce Liégeois de 51 ans, ravi d'avoir vécu cette expérience. "Ce fut en quelque sorte une rencontre avec moi-même, une aventure à l'écoute de mon corps et de mon esprit. Cela m'a également permis de découvrir des paysages magnifiques".

Une belle expérience, donc, qu'il a voulu renouveler avec un ami! Ensemble, ils avaient projeté de traverser les Etats-Unis mais leurs projets sont tombés à l'eau à cause de la pandémie de Covid-19... "J'ai alors entendu parler du Sun Trip et, avec mon camarade, nous avons envisagé d'y participer. J'avais déjà un vélo électrique, c'était un tandem pour notre projet aux Etats-Unis. J'ai enlevé le siège avant et posé un panneau solaire. Etant ingénieur à la base, j'ai aménagé en grande partie mon vélo moi-même et j'ai aidé mon camarade à préparer le sien. Ainsi, chacun a son vélo", nous a raconté ce vendredi Géry, alors qu'il a été reçu avec les autres participants au Sun Trip Europe sur le site de l'entreprise John Cockerill, à Seraing.

Sur le coup de midi, une trentaine de vélos électriques à énergie solaire étaient stationnés sur le parking. Les participants y ont été reçus dans le cadre du prologue ayant démarré de Lyon pour rejoindre Bruxelles. C'est là-bas, en effet, que sera donné le 16 juin prochain le départ officiel du Sun Trip. A l'occasion de cette 4e édition, l'aventure passe pour la première fois en Belgique et compte près d'un quart de participants belges.

"Le choix s'est porté sur la Belgique pour le symbole qu'elle représente au niveau européen. De plus, depuis la première édition, il y a toujours eu une belle représentation belge. Un Flamand, doublement champion en 2013 et 2018, est à nouveau présent cette année et l'on compte sur les 37 partants quasi un quart de Belges", a souligné Florian Bailly, le fondateur.

Cette 4e édition du Sun Trip se veut à l'image de ce que l'organisateur a voulu créer dès la première édition, à savoir "un Vendée Globe du vélo solaire sans assistance et sans itinéraire imposé". Le 16 juin, les participants s'élanceront pour un périple de 10 000 km à travers l'Europe. Si l'itinéraire est libre, ils devront néanmoins respecter 5 checkpoints que sont Riga (Lettonie), Constanta (Roumanie), Passo Stelvio (Alpes italiennes), Pico di Veleta (col du sud de l'Espagne) et Porto (Portugal) avant de rejoindre Lyon.

Entre enthousiasme et anxiété, les émotions se mélangeaient dans la tête de Géry ce vendredi... Car c'est un fameux défi à relever, non seulement au regard de la distance à parcourir mais aussi parce que son vélo, il l'a aménagé de manière à pouvoir disposer d'un maximum de surface solaire... Du coup, il se retrouve à conduire un vélo de près de 5 m de long et pesant entre 75 et 80 kg! Son objectif? "Arriver au bout! Et que cette expérience soit positive et me donne l'envie de continuer", a-t-il confié.

Bonne aventure à tous!