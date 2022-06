Le gérant du commerce de poissons d’aquarium et d’étang Aqua Garden Center, le plus grand en région liégeoise et basé à Neupré (route du Condroz), ne décolère pas depuis qu’il a reçu la circulaire de la Région wallonne, jeudi. Dès le 1er juillet, pour acheter ou adopter un animal de compagnie, il faudra présenter un permis de détention. Et les poissons figurent dans la liste, au même titre que les chats, les chiens, les chevaux, les lapins, les tortues, les reptiles ou encore les hamsters.

"Il y a urgence!"