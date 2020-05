Ce mercredi, alors que le Conseil national de sécurité présentait ses nouvelles mesures, les autorités communales de Hannut communiquaient.

Et ce par l’intermédiaire d’une vidéoconférence où le bourgmestre, Manu Douette (MR), et l’échevin des Affaires économiques, Olivier Leclercq, se sont exprimés.

Réaffirmant " la vocation commerciale importante " de l’entité et rappelant les mesures déjà prises par les niveaux de pouvoir supérieurs, ils ont insisté sur leur volonté de soutenir les acteurs locaux. Un exemple donné par le maïeur a eu trait à l’exonération de la taxe relative aux terrasses.

" Il y aura un avant et un après-Covid-19 ", a souligné quant à lui l’échevin avant de présenter un plan de relance. Lequel s’articule autour de plusieurs objectifs à court et à long terme, le premier consistant en l’injection de liquidités.

425 000 euros injectés dans l'économie



" Il s’agit de mettre en place un cercle vertueux en injectant rapidement 425 000 euros dans l’économie ", a-t-il précisé. Et ce tout en renforçant le réflexe lié à la consommation locale.

Un chèque de 20 euros sera distribué par habitant, le but étant de faire ses achats au sein des commerces locaux. Il devra être utilisé durant les mois de juillet et août et il sera complété par un autre de 5 euros dédié au secteur Horeca.

Comme expliqué ce mercredi, l’objectif des autorités est également, au travers d’une vaste campagne de communication, de renforcer l’attractivité commerciale. Et ce tant du centre-ville que des villages de l’entité hannutoise.

Enfin, il est aussi question d’encourager la digitalisation des commerces. " Il y a encore un gros effort à faire en la matière et la Ville compte s’y engager ", a assuré Olivier Leclercq.

Quant au financement de ce plan inédit, il se fera, selon ce dernier, " à l’aide de 20 % de notre bas de laine ". Une étude stratégique devra être lancée en 2021 et un partenariat public-privé sera lancé par après.

Afin de mener à bien ces actions, le rôle des citoyens est jugé important. Et ce en dépensant les chèques qui seront distribués ou encore en faisant un don auprès de l’ASBL Gestion centre-ville.

Bruno Boutsen