Liège La Région a notamment débloqué des moyens supplémentaires…

Depuis ce 1er novembre, le plan Grand Froid est activé dans le pays et, comme chaque année, les acteurs sociaux qui œuvrent à sa bonne réalisation sont nombreux… tant au niveau des autorités publiques que du monde associatif.

La ministre de l’Action sociale Christie Morreale l’a d’ailleurs annoncé voici quelques jours, vu la situation, des moyens supplémentaires ont été dégagés. Cela se traduit par un montant de 50 000 euros complémentaires pour chaque Relais social du pays (450 000 euros en tout) mais aussi par une aide d’un million d’euros aux banques et plateformes d’aide alimentaire (dont la Croix-Rouge ou les Restos du cœur). En outre, "un forfait complémentaire de 400 euros par place d’accueil sera octroyé aux 70 structures d’accueil et d’hébergement. Ce montant, qui s’élèvera au total à 976 000 euros, permettra de couvrir notamment des frais inhérents à la location de lieux d’hébergement alternatifs comme des hôtels, des gîtes… ainsi que des frais de personnel et de fonctionnement".

Un réseau actif à Liège

Ce mardi, la Croix-Rouge rappelait de son côté les difficultés rencontrées au quotidien… et que la crise n’a guère arrangées. Avec cette deuxième vague en effet, des frais supplémentaires