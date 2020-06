« Il n’y a pas d’intervention type, on peut être pris à partie dans de multiples cas »

Vendredi, les policiers du royaume ont symboliquement déposé leurs menottes au sol lors d’une action qui avait pour but de dénoncer les amalgames dont ils sont victimes. Dans le cadre de ce mouvement, un gradé du service intervention de la police de Liège revient sur les violences dont sont victimes les policiers.

Chaque situation peut rapidement tourner à l’affrontement, il développe, « il n’y a pas d’intervention type, on peut être pris à partie dans de multiples cas, parce qu’on pose certains actes ou simplement parce qu’une personne ne veut pas donner son identité. Ça peut aller des insultes aux contacts. Il y a également des cas où on intervient sur une bagarre et lorsqu’on arrive sur place les protagonistes se retournent contre les forces de l’ordre. »

Le policier liégeois revient également sur l’augmentation de ces violences, il indique « Je suis policier depuis 2003 et j’ai l’impression que la situation se dégrade. Il suffit qu’un sujet d’actualité fasse état d’un fait comme celui de George Floyd pour que la police dans son intégralité soit dévalorisée. J’ai malheureusement l’impression que les violences envers les policiers s’accentuent. On est à une époque où une patrouille n’intervient pas seule dans certaines zones sensibles, car on sait que ça va inévitablement mener à des confrontations ».

Le représentant de la loi clôture, « il fut un temps où on ne pouvait pas passer dans certains quartiers. Les situations délicates ont toujours existé, mais aujourd’hui l’agressivité est totalement différente. »