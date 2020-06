Depuis plusieurs mois, un projet ne fait pas que des heureux au sein du village de Villers-le-Peuplier, situé dans l’entité de Hannut et non loin de sa frontière avec la commune voisine de Braives.

Il y a peu, ce projet, consistant en la rénovation et en l’extension d’un poulailler industriel, a fait l’objet d’un permis unique, octroyé par la Ville. Alors que l’on croyait le feu éteint, un courrier nous a été adressé par Défi Braives.

Et plus particulièrement en l’espèce par Alain Durant, conseiller communal et opposant au projet. Lequel est qualifié par ce dernier "d’usine à poulets", la capacité de production de l’exploitation de la famille Wautelet devant être doublée.

En effet, via la construction de deux halls supplémentaires, elle devrait atteindre plus de 100 000 poulets contre près de 50 000 actuellement. De quoi donc susciter des critiques, notamment en ce qui concerne le bien-être animal.

" Alors qu’une certification bio en Wallonie requiert un élevage de 81 jours avant l’abattage, les pauvres poulets de Villers-le-Peuplier n’auront que 40 jours", est-il ainsi déploré. Et d’évoquer l’utilisation d’additifs dans leur alimentation.

Des soucis en termes de santé et d'environnement ?



Posant le débat du type d’agriculture souhaitée en Hesbaye, Défi Braives met également en évidence des soucis en termes de santé et d’environnement. Parmi les griefs épinglés : le captage au niveau d’une nappe phréatique.

En outre, la production d’azote mais aussi d’ammoniaque et des poussières est évoquée. Sans oublier bien sûr les odeurs liées aux déjections des poulets qui seront élevées.

Contactée par nos soins, l’échevine Florence Degroot (MR), en charge notamment du Bien-être animal, tente de relativiser les choses. "Seules neuf réclamations ont été reçues, ce qui est fort peu pour un projet de ce type même si elles sont très motivées." Pour elle, ce dossier "d’une grande technicité" n’est pas polémique, et ce d’autant que la Ville a suivi les avis exprimés par la Région.

Quant aux différentes critiques émises par les opposants au projet parmi lesquels cette dernière souligne qu’on ne compte aucun riverain direct, elle se refuse à commenter la décision qui a été prise. Mais l’échevine est formelle : "Nous sommes rassurés en ce qui concerne les risques éventuels sur la santé et l’environnement."

Et si elle dit comprendre le combat mené par certains en matière de bien-être animal, elle estime ne pas avoir d’opinion personnelle à donner sur le sujet.

Bruno Boutsen