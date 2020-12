Le temps d’un week-end, "Fléron - La ville à la campagne" deviendra le théâtre d’un grand événement artistique invitant les associations et les citoyens à s’y associer.

Le service Culture de la commune de Fléron organise en effet, pour la première fois, un parcours d’artistes avec pour objectif "de promouvoir l’incroyable production artistique de nos concitoyens fléronnais mais aussi de leurs voisins".

"Le but est de valoriser l’image culturelle et artisanale de la commune, de favoriser la rencontre entre les créateurs et les visiteurs, et de soutenir l’expression artistique sous toutes ses formes", souligne l’échevine de la Culture Sophie Fafchamps.

L’événement se déroulera les 29 et 30 mai, et sera accessible à tous les publics.

En préparation de celui-ci, la commune lance un appel aux candidatures aux artistes, artisans, amateurs d’art et de culture, associations ou lieux d’exposition, qui souhaiteraient exposer leurs créations ou ouvrir leur espace d’exposition.

Chaque candidat peut rentrer une candidature en proposant une exposition collective ou individuelle de ses œuvres, un atelier créatif pour le public, une animation musicale, l’ouverture de son jardin fleuri, une collection insolite ou un habitat d’exception. Les candidats intéressés à l’idée d’y participer sont invités à compléter dès aujourd’hui le formulaire de participation en ligne via le lien : www.culture.fleron.be jusqu’au 17 janvier 2021.