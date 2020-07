Le jeune homme était en effet en train de circuler en voiture lorsqu'il a été arrêté par la police, la vitesse du véhicule ayant été jugée excessive. Les policiers ont alors entamé une fouille et ont rapidment mis la main sur 250 grammes de cannabis. Privé de liberté et interrogé, le chauffard a expliqué qu'il s'agissait de cannabis pour sa consommation personnelle. Des propos remis en cause vu l'importante quantité de drogue. Il a été déféré au parquet de Liège avec demande de mandat d'arrêt.

Ce vendredi en fin d'après-midi, la police de Herstal a mis la main sur une jeune homme d'une vingtaine d'années. Ce dernier, originaire d'Ans, était en possession d'une importante quantité de cannabis.