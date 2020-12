Politique Le député PS Mauro Lenzini s’inquiète :

On ne sait pas vraiment dire à ce stade si cette nouvelle est bonne ou pas, pour la région liégeoise mais, selon certaines sources, il semble bien que le site de Chertal, propriété d’ArcelorMittal, intéresse fortement le secteur privé ; au point qu’une "grosse société" (belge) du nord du pays a déjà fait savoir au géant de l’acier qu’elle était intéressée par le site… et ce, "en l’état". Avant toute démolition et dépollution donc.

Positive, cette reprise pour reconversion (l’entreprise en question n’est pas active dans l’acier) le serait assurément lorsqu’on connaît le potentiel de ces 200 hectares en bord de Meuse et de Canal Albert. Toutefois, la crainte de voir ces terrains "filer" vers le privé sans que les pouvoirs publics aient leur mot à dire est évidemment grande.

Du côté d’Oupeye, c’est l’ex-bourgmestre et actuel député PS Mauro Lenzini qui est intervenu sur ce dossier en ce début du mois de décembre en interrogeant le ministre de l’Économie Willy Borus. Mauro Lenzini se dit notamment inquiet "de la valse-hésitation" dont fait preuve Arcelor… notamment au niveau du permis de démolition.

Agenda caché ?

Cet été en effet, ArcelorMittal a bien introduit un permis de déconstruction pour le site de Chertal… avant de le retirer. Ce 1er décembre,