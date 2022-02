Les meilleurs projets immobiliers belges de 2021 ont été récompensés jeudi soir, lors de la 4e édition des Real Estate Society (RES) Awards, les Oscars du secteur immobilier.

Et c’est un petit Cocorico que les Liégeois peuvent pousser puisqu’un des lauréats de cette année n’est autre que la Grand Poste

Un jury composé de dix experts et personnalités éminentes, dont le bouwmeester maître architecte flamand Erik Wieërs et Steven De Haes, doyen de l’Antwerp Management School, a félicité les lauréats pour leurs efforts en matière de durabilité, de diversité et d’innovation..

Les prix récompensent des projets de construction exceptionnels dans trois secteurs : l’immobilier (semi-) public, commercial et résidentiel. Au total, plus de 40 concepteurs de projets et architectes ont concouru pour et remporter l’un des très convoités Oscars de l’immobilier belge.

Un jury professionnel composé de dix experts et personnalités éminentes, dont Erik Wieërs et Kristiaan Borret, bouwmeesters maîtres architectes respectivement en Flandre et à Bruxelles, a donc dévoilé les trois projets lauréats situés à Liège, à Essen et à Namur.

"Avec la Real Estate Society, nous voulons encourager la recherche de la qualité et de la diversité dans le secteur immobilier", explique Frederik Lesire, le président du jury. "Les projets qui y parviennent de manière exceptionnelle méritent un prix. Avec ces RES Awards, qui sont en quelque sorte les Oscars de l’immobilier belge, nous voulons mettre en lumière et encourager cette poursuite inlassable de l’innovation, de la qualité et de la durabilité par de talentueux architectes, promoteurs et entreprises de construction".

La Grand poste de Liège a remporté le prix dans la catégorie de l’immobilier (semi-) public. Deux partenaires, l’un privé, BPI, et l’autre semi-public, NOSHAQ, se sont associés pour transformer l’ancienne poste en un pôle créatif. La Grand Poste accueille d’innombrables créateurs et artisans sur plus de 8 000 m², allant du Département Médias, Culture et Communication de l’ULiège à un marché alimentaire et même une brasserie.

"Ce projet ambitieux a dû faire face à de sérieux défis", ont estimé les membres du jury. "La rénovation d’un édifice emblématique s’accompagne souvent d’une prise de risques indispensables. Il a fallu recourir à des techniques de construction et de restauration très spécifiques. L’équipe a répondu à ces attentes avec brio. Les Liégeois ont aujourd’hui redécouvert et adopté la Grand Poste comme le pôle créatif de leur ville. De plus, le beau mélange d’une jeunesse dynamique et de plus ancien contribue à remettre en valeur la Cité ardente".