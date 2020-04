C’est fort de plusieurs constats que Saliou Sarr, âgé de 25 ans et ingénieur industriel de formation, a lancé un projet innovant. Lequel est en cours depuis fin 2018 alors qu’il y a un an, se spécialisant en entrepreneuriat à HEC Liège, il est entré au VentureLab.

Un accès gratuit

Lauréat de plusieurs concours en développement informatique, le projet a été initié en pleine crise du coronavirus. Si l’entrepreneur en herbe n’a pas pu la prévoir, il a décidé de s’adapter en rendant son accès gratuit. En outre, un appel a été lancé aux étudiants de l’enseignement supérieur pour devenir tuteurs bénévoles.

SOS Maths s’explique, selon son initiateur, par un niveau des élèves en mathématiques jugé alarmant. " En 2018, près de la moitié des élèves ont raté leur épreuve au CE1D." Les bases n’étant pas assimilées.

Vue comme " une plateforme de soutien en ligne pour les élèves du secondaire ", cette appli permet à l’élève d’obtenir l’aide d’un professeur de maths dès qu’il rencontre un blocage en faisant ses exercices, devoirs ou révisions.

La promesse faite est qu’en 30 minutes, l’élève aura un prof au bout du fil. Le parent peut, quant à lui, accéder à une interface web. Saliou Sarr entend apporter une solution afin d’aider les élèves à mieux réussir. " À l’heure où l’attention des jeunes est de plus en plus difficile à capter, il est nécessaire de trouver de nouveaux moyens d’apprentissage et de soutien scolaire."

SOS Maths propose une approche sur le long terme avec un accent sur les fondamentaux. Concrètement, c’est le parent qui souscrit au service et reçoit un code. Après avoir téléchargé l’appli, l’élève s’inscrit en l’utilisant.

L’aide du professeur lui est apportée soit via une classe virtuelle, soit par message électronique. " L’objectif est de ne pas donner la réponse à l’élève mais de le questionner et de le guider pour l’amener à la trouver tout seul."

Des plages horaires ont été définies (lundi, mardi et jeudi de 16 h à 22 h, mercredi de 14 h à 20 h, samedi de 9 h à 12 h et dimanche de 16 h à 22 h). À l’heure actuelle, environ une vingtaine de professeurs avaient répondu à l’appel.

Bruno Boutsen